180年古厝裡吃辦桌 彰化家扶兒樂開懷

彰化家扶中心連續四年為受扶助的1700戶家庭募集年菜，22日中午別開生面在秀水鄉180年歷史的益源古厝裡辦桌，美麗的社工師們穿古裝上菜。（謝瓊雲攝）

縣府社會處長黃淑絹(右)扮成古代韓國公主為家扶兒上菜。(謝瓊雲攝)

立法委員王惠美(右二)、黃秀芳(左二)兩人也來服務，為家扶兒上菜。(謝瓊雲攝)

彰化縣長夫人劉慧如(前排左二)、前縣長卓伯源(前排右二)等人為家扶兒夾菜。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心連續四年為家扶兒募集年菜，22日中午別開生面首度在有180年歷史的秀水鄉益源古厝辦桌，邀請200戶親子搶先試菜，還有官員、社工師扮成王爺、財神爺和韓風公主為大家上菜，讓家扶兒吃的暖心又開懷。

古厝辦桌上菜囉！包含前縣長卓伯源、秀水鄉長梁禎祥等人扮成王爺、財神爺，縣長夫人劉慧如、立法委員王惠美和黃秀芳與社工師們則扮成古代韓國公主，為家扶兒們端上佛跳牆、燻雞、乾燒魚、無錫排骨、干貝櫻花蝦米高和東坡肉六道佳餚。

家扶主任王震光表示，為讓扶助的弱勢家庭能有一桌豐盛年菜圍爐過年，4年前開始為家扶兒募集年菜，前兩年都在和美家扶大樓發送，去年起在改在益源古厝辦理發放領取，每戶受助家庭皆可領到一套6菜一湯的豐盛年菜和年節物資。

家扶基金會前執行長陳邦弘是益源古厝、馬興陳宅第七代長孫，他憶及年幼時六代同堂的畫面，大宅院裡有250人，開飯時席開25桌，還要有專人輪值敲鑼才叫得齊，加上長工、佃農，每天都要供5餐。

陳邦弘說，陳家大宅院在第七代正式分家，當年吃飯盛景已不復見，很感謝家扶中心與受邀親子前來辦桌重現昔日榮光。

(中時)