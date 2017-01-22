180年古厝裡吃辦桌 彰化家扶兒樂開懷
彰化家扶中心連續四年為家扶兒募集年菜，22日中午別開生面首度在有180年歷史的秀水鄉益源古厝辦桌，邀請200戶親子搶先試菜，還有官員、社工師扮成王爺、財神爺和韓風公主為大家上菜，讓家扶兒吃的暖心又開懷。
古厝辦桌上菜囉！包含前縣長卓伯源、秀水鄉長梁禎祥等人扮成王爺、財神爺，縣長夫人劉慧如、立法委員王惠美和黃秀芳與社工師們則扮成古代韓國公主，為家扶兒們端上佛跳牆、燻雞、乾燒魚、無錫排骨、干貝櫻花蝦米高和東坡肉六道佳餚。
家扶主任王震光表示，為讓扶助的弱勢家庭能有一桌豐盛年菜圍爐過年，4年前開始為家扶兒募集年菜，前兩年都在和美家扶大樓發送，去年起在改在益源古厝辦理發放領取，每戶受助家庭皆可領到一套6菜一湯的豐盛年菜和年節物資。
家扶基金會前執行長陳邦弘是益源古厝、馬興陳宅第七代長孫，他憶及年幼時六代同堂的畫面，大宅院裡有250人，開飯時席開25桌，還要有專人輪值敲鑼才叫得齊，加上長工、佃農，每天都要供5餐。
陳邦弘說，陳家大宅院在第七代正式分家，當年吃飯盛景已不復見，很感謝家扶中心與受邀親子前來辦桌重現昔日榮光。
(中時)
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