議員爭取億元經費 完成14公里路平

台中市議員吳敏濟（右二）邀建設局官員前往外埔區甲后路，會勘路平專案的施工品質。（王文吉攝）

路平後新畫標線的防滑係數自45BPN提升至65BPN，市議員吳敏濟（左）給予高度肯定。（王文吉攝）

台中市建設局執行路平專案，去年於山海屯區共完成219.56公里，其中大甲、大安、外埔地區，由市議員吳敏濟爭取近億元經費，翻修14.244公里路面。文曲里長林寶彩說，當地砂石車出入頻繁，數十年來路面嚴重毀損，總算全面性翻修；機車族也稱讚「路平做好了，許多人孔蓋也下地化，騎車安全多了。」

市議員吳敏濟日前邀集建設局第三公務大隊股長王俊傑前往外埔區甲后路會勘，他對施工品質非常滿意。吳敏濟表示，路平後重新劃設的標線，防滑係數自45BPN提升至65BPN，過去到處可見的人孔蓋也減少60%以上，路面與人孔蓋幾乎沒有位差，用路人行車更為安全。

大甲區文曲里長林寶彩說，以前東安路砂石車出入頻繁，路面嚴重毀損，路平改善後，行車更有保障；機車族楊淑敏表示，以前有些路段騎車像騎馬，非常危險，現在路平做好了，人孔蓋也下地化，騎車安全多了。

吳敏濟爭取大甲、大安、外埔路平專案9858萬7000元預算，包括大甲區如意路、水源路、中山路、東安路、大安區興安路、中山南路及外埔區大馬路、甲后路，全長14.244公里；他除肯定路平成效，並籲市府建立定期檢查道路及橋樑制度，遇有危險徵兆即需立即修護處理，以免風災、豪雨或地震時造成嚴重傷害。

(中時)