隔19年仍無緣再登春晚 張信哲演出被取消

張信哲演出超時，春晚表演被迫取消。(圖／翻攝自陸網)

每年央視春晚都是除夕夜的焦點，集結中港台大牌明星齊聚，精彩可期，不過原本被安排在上海分會場表演的張信哲，卻傳出因節目超時，演出被取消，時隔19年後再登春晚夢碎。

張信哲本被安排在上海分會場演出，和韓雪、平安共同演唱他的代表作《愛就一個字》，據《騰訊娛樂》報導，21日第4次彩排後，節目仍然超時，這段演出因此被迫取消，張信哲1998年與劉德華和毛寧合唱登上過春晚舞台，這次本是他時隔19年後再登春晚，最後卻無緣圓夢，相當可惜。

(中時電子報)