抗議年金改革 5千民眾聚集景福門周邊

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年金改革國是會議今天舉行，監督年金改革行動聯盟等單位今天下午2時在景福門前舉行抗議活動；警方估計，直到下午2時許，抗議活動場地周邊約聚集5000名抗議民眾，人數持續增加中。1060122

(中央社)