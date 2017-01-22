工總：勞保費率提高 中小企會禁止調薪
國家年金改革國是會議今天在總統府召開，全國工業總會常務理事何語表示，如果勞保費率每年調整0.5%或1%，「台灣的中小企業會全部禁止調高薪水」，希望只微幅調升0.3%。
國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。
何語表示，若依年改會草案，勞保費率每年調整0.5%，第1、2年都會增加雇主負擔新台幣97億，第3、4年增加195億、第5年增加290億，5年共增加874億，平均每年增加175億。
他表示，若往後每年調整1%，民國117年勞保費率從12%提升到18%，雇主負擔平均每年增加501億。依照舊制支出2兆3129億元，調整到18%支出是2兆8645億元，增加5516億元，另外加上6%退休金提撥，會影響中小企業發展。
何語表示，工商團體支持年金改革，但希望漸進推動，微幅調升0.3%，反對每年提高0.5%或1%的大幅調高，若政府堅持，「我想台灣的中小企業會全部禁止調高薪水，只有大企業才有能力調高薪水。」
勞動部次長林三貴表示，有關勞保費率，當初設計是更緩和一點，但若依照現在整體搭配，調整0.5%應該已經是微幅調整。1060122
(中央社)
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