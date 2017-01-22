美陸軍推出飛行機車原型 可承載360公斤

空浮機車可以做為高速運輸工具，飛行在地表上。(圖/hover-bike)

美國陸軍在馬里蘭州的奧伯丁試驗場，正在實測一種新式運輸工具，稱為「聯合戰術空中運輸機」，俗稱「空浮機車」(hoverbike)，如果成功可靠，可能會改變未來戰場的運輸形態。

美國陸軍研發的JTARV空浮機車，可以吊掛貨物做為戰場運輸。(圖/美國陸軍)

美國陸軍研發部門展示JTARV原型機。(圖/美國陸軍)

美國陸軍報((army.mil)報導，「空浮機車」最早是由馬洛伊航空(Malloy Aeronautics)設計，是以現在常見的四軸飛行器為基礎，將它提升功率而完成，研發是在2014年展開，後來得到美國陸軍的支持，開啟了「聯合戰術空中運輸機」計畫(Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle)簡稱JTARV，不過它實在很容易被聯想到科幻電影星際大戰當中的空浮機車，因此也常被如此稱呼。

負責空浮機車開發的威廉·羅伯博士說，他希望他造出的飛行器不是只存在於概念的實驗機，而是一種即將到來，可以確定應用的載具，因此他會努力使飛行機車表現的更好、更成熟。

項目主任提姆．方(Tim Vong)說：「我們希望戰場士兵能在30分鐘內得到迅速必要的補給品，所以我們主是把它當成運輸工具，由遠程遙控。它可以提供130公斤的物資，飛行範圍可達150公里，時速平均有60公里，可以飛行在地面略高處，或者幾百公尺的空中。」

目前「空浮機車的原型是電動型，但研究人員正在研究一種可以大幅增加航程的混合動力推進系統。

(中時電子報)