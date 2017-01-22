澳網》詹皓晴混雙止步 詹詠然僅存台將
澳網混雙名列大會第4種子，詹皓晴／白俄羅斯墨尼22日首輪出師不利，4比6、2比6不敵克羅埃西亞茱拉珂／荷蘭羅澤首輪止步，姐姐詹詠然混雙成為台將唯一希望。
詹皓晴與白俄羅斯墨尼第6度大賽合拍，但全場出現5次雙發失誤，首盤4比6讓出，次盤開賽就被破發，第7局詹皓晴發球局也未能守住，2比3後遭對手連下3局，無緣挺進次輪。
詹皓晴混雙首輪止步，姐姐詹詠然成為澳網碩果僅存台將，她與波蘭庫柏特(Lukasz Kubot)混雙首戰6比3、7比5拍落地主外卡葛佛莉洛娃／薩維爾，接下來將與加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）／印度波柏納（Rohan Bopanna）拚8強門票。
(中時電子報)
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