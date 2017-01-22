南投清境建高架步道 遊走樹梢遠眺山景
南投縣政府建設清境高架景觀步道，第一期工程即將完工，可從國民賓館走到青青草原南票口，沿途山景壯麗，預計3月啟用。
清境農場是南投縣熱門景點，為人車分流、增加觀光亮點，南投縣政府建造「無障礙高山景觀步道」，工程預計2月底完工、3月開幕，縣長林明溱今天與縣府觀光處長王源鍾等人到場會勘。林明溱說，配合高山步道啟用，縣府將公開徵名，並考慮委外經營。
王源鍾說，清境高山景觀步道總長約2公里，即將完工的景觀步道第一期工程，長約1.2公里、寬2.5公尺，旅客可走步道穿梭樹冠層，連結現有舊步道抵達青青草原南票口，避免人車爭道、方便旅客步行。
王源鍾指出，清境國民賓館到青青草原，原有人行步道因人車爭道而具有危險性，為打造更安全的旅遊及友善自然環境，縣府民國104年起建造清境高架景觀步道，第1期工程經費新台幣4950萬元，即將完工，第2期再投入3500萬元，延伸到青青草原北票口。
王源鍾表示，高架步道採隱匿式設計，並利用陸橋跨越省道台14線，旅客可一邊步行，一邊欣賞遠方山景及腳下樹冠層的綠意盎然，沿途還有景觀平台，可遠眺合歡群峰、奇萊主、北峰、中央山脈，是全台第一條無障礙高山高架步道，也體貼輪椅族、娃娃車。1060122
(中央社)
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