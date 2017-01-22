蘇郁涵爵士鐵琴演奏 紐約發表新作

剛奪下金音創作獎「最佳爵士專輯」和「最佳樂手」2大獎的台灣新生代旅美爵士鐵琴演奏者蘇郁涵，結束歐洲和台灣巡演後，25日將在紐約發表實驗新作。

旅居紐約的蘇郁涵，以傑出藝術表現與才華受到爵士薩克斯風大師歐斯比（Greg Osby）賞識。2012年秋天推出個人首張全創作爵士專輯「孤獨飛行」後，獲得極大迴響，包括DOWNBEAT雜誌及爵士樂評網站 All About Jazz皆給予高度評價。

最新創作靈感來自於秋天在西班牙巡演的冒險之旅，5樂手和1輛塞滿樂器和行李箱的小休旅車，10天、9場，從南到北跑遍西班牙城市巡演，絕美小城隆達（Ronda），加上車子拋錨，極度疲累遇見火把般夕陽，蘇郁涵用筆記下這些音樂和記憶。

蘇郁涵最新創作25日晚上在布魯克林區的ShapeShifter Lab深情演奏。1060122

(中央社)