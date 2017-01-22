年金改革 李來希：拒馬讓草根聲音進不來
中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天表示，總統府是鼓舞人心士氣的殿堂跟促進和諧的場地，但外面的拒馬讓草根的聲音進不來。
年金改革國是會議今天登場，分組會議當中的第一分組討論的是「給付、領取資格」。
李來希在分組會議上台發言時就批評，3分鐘能講什麼？講不完他們受的委屈，內心憤怒跟訴求。李來希說，他在這裡談改革，感到非常悲哀。
李來希表示，有多少主政者在這裡宣告慶典跟主權，這也是鼓舞人心跟促進和諧的場地，但外面的拒馬讓草根的聲音進不來，真的很悲哀。
李來希感慨指出，原本是促進和諧的場所，卻變成發動人民鬥爭，散播仇恨的殿堂。用來發動世代對立，用年輕人鬥老人；鼓動民粹，用多數人霸凌少數人並利用勞工鬥爭軍公教。
李來希說「最近總統府成為唱衰國家的所在」，健保、公保要倒了，台灣要希臘化，但台灣跟希臘差了10萬8000里，條件天壤地別，根本是製造謠言。1060122
(中央社)
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