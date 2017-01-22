川普行動支持CIA 但對媒體仍沒好話
美國總統川普上任第2天火速採取行動，修補他與中央情報局（CIA）的關係，但卻針對他就職日觀禮人數，點燃與媒體之間的戰火。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普走訪維吉尼亞州朗里（Langley）CIA總部，聽取局內高階人士的簡報，還在CIA前廳與數百人交談，站在CIA很神聖的一個地點：以星星悼念陣亡探員的白牆。
法新社報導，川普在簡短致詞中告訴CIA人員：「我百分之1000支持你們。」
他告訴美國情報圈：「我愛你們，我敬重你們。」
他問說：「我們有相同的抱負，不是嗎？」他特別指的是打擊伊斯蘭國（IS）。
「我們還沒動用我們真正的能力，我們過去有所克制。我們必須消滅伊斯蘭國。」
CNN報導，他的言論獲CIA員工熱烈歡迎，許多CIA人員周六特地進辦公室會見新總統。
但川普也離題，把這場活動轉換成如競選活動。
他抱怨媒體對待他的方式，並指控電視台不實報導昨天就職典禮觀禮人數。
他說：「我跟媒體持續對槓，他們是地球上最不誠實的人，他們講得好像我跟情報圈有仇。但我第一站就拜訪你們，證明恰恰相反。」
路透社報導，白宮今天指控媒體塑造照片，低報出席川普就職典禮的人數。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在簡短聲明中說：「就職典禮觀禮人數史上最大，就是這樣。無論是親自出席還是全球人數。」「企圖削減這場就職典禮的熱情，是可恥、不正確的。」
史派瑟沒有接受記者提問，但表示，川普宣誓時，可容納72萬人的空間擠滿了人。（譯者：中央社蔡佳敏）1060122
(中央社)
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