上海虹橋浦東機場 仍不准新增班次
中國大陸民用航空局今天發布「關於落實航班正常管理措施有關情況的通告」，內容提到，上海虹橋、浦東等機場由於數據仍未達標，19日起仍繼續停止受理加班、包機及新增航線、班次的申請。
根據中國大陸民航局官網，浦東機場因3至12月連續10個月數據不符合要求，虹橋機場10至12月連續3個月數據不符合要求，19日起繼續被停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。
同樣自19日起，中國大陸民航局停止受理烏魯木齊機場的加班、包機和新增航線、班次申請；天津機場由於2016年12月數據達到標準，但因11月數據不符要求，也繼續停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。
另一方面，自2月1日起，南京機場的加班、包機和新增航線、班次申請將予以恢復。
此外，中國大陸幸福航空2016年12月的數據達到標準，但因11月數據不符合要求，19日起被繼續停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。
通告決定，自今年2月1日起，恢復受理南京機場的加班、包機和新增航線航班申請。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。