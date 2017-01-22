上海虹橋浦東機場 仍不准新增班次

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中國大陸民用航空局今天發布「關於落實航班正常管理措施有關情況的通告」，內容提到，上海虹橋、浦東等機場由於數據仍未達標，19日起仍繼續停止受理加班、包機及新增航線、班次的申請。

根據中國大陸民航局官網，浦東機場因3至12月連續10個月數據不符合要求，虹橋機場10至12月連續3個月數據不符合要求，19日起繼續被停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。

同樣自19日起，中國大陸民航局停止受理烏魯木齊機場的加班、包機和新增航線、班次申請；天津機場由於2016年12月數據達到標準，但因11月數據不符要求，也繼續停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。

另一方面，自2月1日起，南京機場的加班、包機和新增航線、班次申請將予以恢復。

此外，中國大陸幸福航空2016年12月的數據達到標準，但因11月數據不符合要求，19日起被繼續停止受理加班、包機和新增航線、班次的申請。

通告決定，自今年2月1日起，恢復受理南京機場的加班、包機和新增航線航班申請。1060122

(中央社)