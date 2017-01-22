新春客藝展開幕 盡賞10藝術大師書畫
為推廣客家文化藝術，傳承大埔客庄的人文底蘊，台中市客委會集結10位藝術大師於東勢客家文化園區舉辦「金雞報喜─新春客藝展」，22日上午副市長林依瑩親臨剪綵，預祝展展覽順利，她並表示，東勢展現台灣最美的風景，讓人感受到濃濃的客家人情味。
開幕茶會由東勢在地國樂團演奏開場，副市長林依瑩、市府客委會主委劉宏基、市議員蘇慶雲等貴賓共同剪綵，現場也邀請書畫家題字、茶師進行茶席品茗，並準備客家米粄美食試吃。林依瑩稱讚，東勢是台中市的寶地，不僅富涵豐富的客家文化，也讓人感受到滿滿的人情味，藉舉辦客藝展，展現台中客家風情。
客委會表示，新春客藝展展出傅茂金、鄭光倫、張自強、陳誼芝等10位藝術大師書畫作品，結合客家音樂、藝術、文創、產業、美食等面向，盼促進東勢客家文化園區發展，讓更多民眾看見豐富的客家藝術，展期至2月19日。
(中時)
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