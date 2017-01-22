119消防同樂會 淡水觀潮廣場登場

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第三救災救護大隊22日在淡水觀潮廣場舉辦「喜迎新春 119消防同樂會」，消防白犀牛、消防寶寶也出動。（新北市政府消防局提供）

第三救災救護大隊在淡水觀潮廣場舉辦「喜迎新春 119消防同樂會」，規畫各式防災闖關體驗活動。（新北市政府消防局提供）

「喜迎新春 119消防同樂會」規畫各式防災闖關體驗活動。（新北市政府消防局提供）

第三救災救護大隊22日在淡水觀潮廣場舉辦「喜迎新春 119消防同樂會」，消防白犀牛、消防寶寶也出動。（新北市政府消防局提供）

滬尾水上救生分隊之消防車建物造型特殊。（新北市政府消防局提供）

活動準備小小消防衣帽鞋供小朋友體驗。（新北市政府消防局提供）

深耕防災觀念！新北市政府消防局第三救災救護大隊22日在淡水觀潮廣場舉辦「喜迎新春 119消防同樂會」，規劃各式防災闖關體驗活動，並發送1000份的迎春紅包、春聯，也因今天放晴回溫，吸引不少民眾和遊客駐足。

第三救災救護大隊表示，滬尾水上救生分隊位處淡水河岸馬偕銅像旁，因消防車建物造型特殊，並緊鄰渡船碼頭、紅毛城、漁人碼頭等觀光景點，因此選在滬尾水上救生分隊旁舉辦活動。也感謝地方人士熱心奔走協調，於園遊會免費提供熱豆漿及按摩服務。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長程昌興表示，滬尾水上救生分隊每月都會在觀潮廣場辦理活動，前年開辦以來，已經累積1萬5千多人次的宣導人次，廣受各界好評，會持續辦理。

帶著女兒參加活動的柯太太稱讚「活動很有意義，無論大人小孩參加都不無聊！」

(中時)