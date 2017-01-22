旗津歲末寒冬送暖 義剪、發送白米
寒冬送暖！鼓山分局旗津志工分隊長杜許金枝發起歲末義剪，並由在樹德家商美容科任教的女兒領軍師生一起為街友、弱勢居民剪髮，行善義舉感動在地人，分局長林新晃、旗津區長吳永揮也結合熱心居民捐助發放白米，讓社會滿滿的關懷嘉惠更多需要的人。
杜媽媽平日在鼓山分局旗津所志工服務團隊，熱心關懷弱勢，她的女兒則是樹德家商美容科老師，女兒受母親行善助人的精神感染，也經常帶著學生做公益，為弱勢民眾義剪；杜媽媽及其女兒的行善之心感動當地人，分局長林新晃、區長吳永揮決定當領頭羊，邀約各界出錢出力，讓歲末寒冬義剪活動更盛大更有意義。
鼓山分局從19日起展開為期15天的春安工作，除加強各金融機構巡邏外，也積極向民眾宣導外出的居家安全，因此在會場發放宣導小物，宣傳春節期間的犯罪預防觀念；旗津區公所也配合愛心義剪活動，宣導登革熱防治工作。
吳永揮說，市府建設旗津區不遺餘力，里民最關心的醫療也大幅改善，旗津醫院今年啟動不打烊急診醫療服務，讓更多民眾感受關心、愛心零距離，也是在這寒冬中送上一股溫暖。
(中時)
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