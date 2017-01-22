簡余晏推崇陳玉梅是認真親民跨黨派民代

陳玉梅曾連任多屆台北市議員，今天上午7時許因病逝世。曾與陳玉梅在市議會共事的台北市政府觀光傳播局局長簡余晏在臉書發文悼念，推崇陳玉梅是認真、親民，跨越黨派的民代。

「人生如夢！」簡余晏在臉書發文指出「陳玉梅議員真是非常認真、親民，跨越黨派的民代，她跑行程、盯服務案、質詢都認真努力，我從政之後很多地方的經營及脈絡都以她為榜樣前進。很難過知道此事，但相信她美好精采的人生已扭轉了許多不公不義，為人間留下美麗的身影~~感謝前輩！R.I.P.」。

台北市議員陳炳甫今天證實，他的胞姐、前台北市議員陳玉梅上午7時許因病逝世，感謝外界的關心。陳玉梅享年50歲。陳玉梅的父親是已故台灣養樂多公司董事長陳重光，陳玉梅連任第7至11屆台北市議員，也曾任國民黨中常委、發言人等重要職務，在政壇極為活躍。1060122

(中央社)