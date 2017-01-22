台灣需要穩定 呂秀蓮：賴清德應入閣幫小英

前副總統呂秀蓮(圖)22日表示，小英政府執政後，面臨不小衝擊，內閣應該改組，蔡總統更應該力邀賴清德到中央幫忙。(資料照片/陳君碩攝)

前副總統呂秀蓮今天出席台南一場活動時表示，小英政府執政後，面臨不小衝擊，內閣應該改組，倘若民進黨希望中央持續執政，蔡總統更應該力邀賴清德到中央幫忙。此外，她也呼籲，民進黨不要只想下屆選舉，要是這2年沒有穩定，「沒人可以當選總統，可能就要選特首了。」

除了談到賴清德的下一步，她也指出，在2020年總統大選前，台灣將面臨空前的打擊威脅，世界各國都知道，川普當選美國總統後，全世界將經歷劇變，因為川普海嘯會帶給世界很大變化，小英政府可藉由川普目前看重台灣之際，請賴清德到中央幫忙協助，把台灣行銷到世界上。

她也直言，2020年前，台灣局勢若仍不穩定，台灣可能變成只能選特首，沒總統可選，因為，對岸想讓台灣跟香港、澳門一樣，沒有總統可選，這2年是關鍵時刻，大家要多關心國際局勢，黨內同志不要只想著下一屆總統或市長的問題！

(中時)