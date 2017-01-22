抗議年金改革 全教產：全面開戰

監督年金改革行動聯盟等單位下午在景福門前抗議年金改革；全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，少數人在鐵籠內開會，就把大家的退休金砍掉，令人火大，要拉長戰線、全面開戰。

年金改革國是會議今天上午在總統府登場，抗議年金改革的團體下午在景福門集會，警方估計，直到下午2時30分許，抗議活動場地周邊，約聚集9000名抗議民眾，人數持續增加中。

有抗議人士說，他們的退休金是貪汙來的嗎？總統府裡面國是會議的「天兵」，根本沒有法律常識，政府一定要成立一個調查基金相關收益（虧損）小組，更要想辦法讓基金收益做的更好。1060122

(中央社)