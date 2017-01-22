撞倒警機車被查獲K毒 疲勞駕駛認栽
吳姓男子昨天深夜開車開到睡在高雄市左營區路中央，被警方拍打車窗叫醒，見大批員警在場，大嚇一跳，不慎撞倒其車前警用機車，警隨後在車內駕駛座上查獲1包K他命，全案送辦。
左營警分局新莊派出所昨晚10時左右接獲報案指稱，轄內光興與明誠二路口有輛自小客車停駛於路中央，警方趕到發現，22歲的吳男在駕駛座呼呼大睡，於是拍打車窗試圖將他喚醒，一面在周邊設路障維護交通安全。
吳男隨後眼睛一開見四周都是警察，大嚇一跳，一時緊張放開煞車，不慎撞倒停於其車前的警用機車，造成機車煞車柄彎曲及車殼擦損。
警方喝令吳男下車時，又眼尖發現車內駕駛座上有一包白色粉末，吳男面對警方盤問，避而不談，後經檢驗顯示是K他命6.2公克。
警詢時，吳男辯稱不知為何毒品會在車內，吳男不時神色恍惚且答非所問，他說，開車時因精神不濟，不清楚為何會睡於路中央，更不知毒品為何會放置車內。當下被警方叫醒時，半夢半醒不小心放開煞車，導致車子往前滑行撞倒警用機車。1060122
(中央社)
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