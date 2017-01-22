傳台泥董座辜成允住院 馬偕暫不評論

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63歲的台泥董事長辜成允傳出昨晚疑摔傷送醫急救，住進加護病房。馬偕醫院今天表示，稍早接獲消息已和內部聯繫，沒有看到辜的相關資料，需待台泥方面說明。

媒體報導，辜成允昨晚赴北市中山區一家飯店參加喜宴，不慎於3樓摔下2樓，緊急送往馬偕醫院加護病房急救，傳出情況一度危急。1060122

(中央社)