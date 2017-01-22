巴紐強震規模下修至7.9 撤多處海嘯警報

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強震今天襲擊巴布亞紐幾內亞，觸發數個太平洋島嶼的海嘯警報，但警報範圍隨後縮小為巴布亞紐幾內亞及鄰近的索羅門群島（Solomon Islands），地震規模也下修至7.9。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）已將今天的強震規模由8.0下修至7.9。這起地震震央在布干維爾島（Bougainville island）北岸的阿拉瓦（Arawa）以西約47公里，震源深度154公里。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）更新公告表示，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）與索羅門群島沿岸浪高可能較潮位高0.3至1公尺。公告也撤回稍早發布針對周圍諾魯（Nauru）、彭佩島（Pohnpei）、庫賽埃島（Kosrae）、萬那杜（Vanuatu）、楚克（Chuuk）和印尼沿海的警報。

設於首都摩斯比港（Port Moresby）的巴布亞紐幾內亞地球物理觀測事務處副主任麥基（Chris Mckee）透過電話告訴路透社：「因為震源較深，不太可能會發生明顯的海嘯活動。」

麥基說，人口稀少的震央目前沒有傳出災情報告。

澳洲與紐西蘭都表示已評估這次地震威脅，且兩國沿岸不會有威脅。（譯者：中央社廖禹揚）1060122

(中央社)