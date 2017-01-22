年金改革機制 台少盟：應納入青年代表
總統府日前公布年金改革方案，台少盟今天表示，年輕世代無法受益此次改革，建議設置常態性的年金改革監理機制，納入一定比例20至45歲青年代表。
台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，副總統陳建仁日前公布「2017年國家年金改革方案」草案，朝「多繳、少領、延後退」的改革方向，不過這個草案「順了姑意，逆了嫂意」，雖然符合軍公教「溫和漸進式」改革的期待，但未打開勞保天花板，對勞工朋友來說實益不大。
葉大華指出，目前草案確實有達成第一階段「降低給付、拉近差距」的改革目標，但採取相當漸進式的改革效果，只能延後破產時間，即軍公教延後13年破產，勞工延後9年破產，仍然無法解決20至45歲青年世代領不到年金的問題。
一個好的年金制度，葉大華認為，首要保障所有人老年基本尊嚴的生活，應建立普及式的「基礎年金」制度作為地板原則，現在青年從事不穩定、非典型工作的比例日增，加上背學貸、起薪過低、薪資停滯等問題，若不加速改革納入「基礎年金」，這群收入不穩的青年將來恐淪為貧窮老人。
葉大華表示，年輕世代仍無法受益於此次改革，建議應於立法院下設置常態性的年金制度改革監理機制，納入一定比例20至45歲青年代表參與，進行世代正義影響評估；也建議將來朝年金年資可攜式制度，並針對20至45歲青年另行設置整合性年金制度，與現行紛亂的制度設計脫鉤處理。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。