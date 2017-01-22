年金改革機制 台少盟：應納入青年代表

總統府日前公布年金改革方案，台少盟今天表示，年輕世代無法受益此次改革，建議設置常態性的年金改革監理機制，納入一定比例20至45歲青年代表。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，副總統陳建仁日前公布「2017年國家年金改革方案」草案，朝「多繳、少領、延後退」的改革方向，不過這個草案「順了姑意，逆了嫂意」，雖然符合軍公教「溫和漸進式」改革的期待，但未打開勞保天花板，對勞工朋友來說實益不大。

葉大華指出，目前草案確實有達成第一階段「降低給付、拉近差距」的改革目標，但採取相當漸進式的改革效果，只能延後破產時間，即軍公教延後13年破產，勞工延後9年破產，仍然無法解決20至45歲青年世代領不到年金的問題。

一個好的年金制度，葉大華認為，首要保障所有人老年基本尊嚴的生活，應建立普及式的「基礎年金」制度作為地板原則，現在青年從事不穩定、非典型工作的比例日增，加上背學貸、起薪過低、薪資停滯等問題，若不加速改革納入「基礎年金」，這群收入不穩的青年將來恐淪為貧窮老人。

葉大華表示，年輕世代仍無法受益於此次改革，建議應於立法院下設置常態性的年金制度改革監理機制，納入一定比例20至45歲青年代表參與，進行世代正義影響評估；也建議將來朝年金年資可攜式制度，並針對20至45歲青年另行設置整合性年金制度，與現行紛亂的制度設計脫鉤處理。1060122

(中央社)