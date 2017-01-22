愛情大師張兆志下跪求婚 正妹女友淚喊「我願意」

張兆志向女友求婚成功。(圖／翻攝自許允樂臉書）

42歲張兆志（George）常幫網友解惑兩性困擾，受封「愛情大師」，他和小13歲女友許允樂（小樂）穩定交往2年多，現傳出好消息，21日他下跪求婚成功，戀情終於開花結果。

張兆志21日對唱完《你最珍貴》後，在友人見證下，單膝下跪向女友求婚，他感性說：「我知道以前我不是一個很好的男朋友，但我希望以後能做一個好老公，在這麼多好友的見證之下，妳願意嫁給我嗎？」現場的人都哭成一團。

求婚過程讓女友又驚又喜，她開心在臉書發文：「即使是毫無預警的，即使戒指是借來的，但是說的話是真心的，謝謝你，我願意。」她也透露張兆志在感情受過傷，本沒想過要再婚，還想存夠錢了，一個人住養老院過一輩子，沒想到被她亂入闖入，如今2人戀情終於要有結果了。

(中時電子報)