金雞迎新機 農曆年前高雄3場徵才逾6百職缺
春節前最後一波徵才，高雄市政府勞工局訓練就業中心本週辦理3場徵才活動，提供625個工作機會，想在年後立即上工的求職民眾請多加把握。
1月24日(二)下午2時，於岡山就服站有「慶達科技、群創光電、承恩管理顧問社、慈陽科技」招募215名設備技術士、照顧服務員、工程師及操作工等；同時段「台朔重工公司、維義事業公司」於鳳山就服站開出118名職缺；緊接著下午2時30分，在中區就服站還有「中鋼保全、寶雅國際、統一超商、日月光電子」徵求292名安全維護員、早晚班計時人員、儲備幹部等。
為迎接農曆新年，訓練就業中心特別在除夕前的最後上班日1月26日，舉辦「金雞迎新機，就業雄歡喜」活動，當日到訓就中心所屬的「楠梓、左營、三民、中區、前鎮、鳳山、岡山」七個就業服務站辦理業務，即可獲得「春聯套組」1份。不僅為民眾佈置家中增添喜氣，也祈求迎來「就業奇”雞”」的喜訊。當日還舉辦「財神好運」抽獎活動，便有機會獲得精美禮物，歡迎求職民眾踴躍參與！
各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）網站查詢，或洽：733-0823轉408
(中時)
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