澳網》球王莫瑞落馬! 男單16強止步

球王莫瑞爆冷提前16強止步。(美聯社)

德國大祖維瑞夫擊敗球王莫瑞挺進8強。(美聯社)

繼世界第2喬柯維奇爆冷澳網男單次輪止步敗後，當今球王英國莫瑞也中箭落馬，22日16強戰遭世界排名第50名德國好手大祖維瑞夫強勢挑戰，5比7、7比5、2比6、4比6落敗，提前16強淘汰，近8年首度無緣澳網8強。

此戰莫瑞與大祖維瑞夫如同破發大戰，首盤5比7讓出的莫瑞，次盤第12局把握機會連下4分，成功破發對手扳平，自己激動振臂大吼。未料第3盤2比2後，又遭大祖維瑞夫連下4局2比6讓出，陷入盤數1比2落後。

沒有退路的莫瑞，第4盤開賽首局又被破發，落入苦苦追趕局面。3比5落後的英國球王，第9局頂住壓力，關鍵時刻連續兩次精彩反拍穿越球，驚險保住發球局，但第10局莫瑞卻無法突破大祖維瑞夫防線，大祖維瑞夫展現驚人球感反拍巧妙過網，反觀莫瑞連續兩球回擊出界，4比6將勝利拱手讓人，無緣8強。

莫瑞前兩年澳網男單都打進最後決賽，前一次提前16強止步已經要回溯到2009年，這也是莫瑞繼2015年美網後，首度大賽無緣最後8強。

(中時電子報)