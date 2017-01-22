插畫家馬克出新書 馬英九傳授總統經驗
人氣插畫家「馬克」在新書「五斗米靠腰 非官方職務說明」中，以幽默的漫畫圖文方式，解釋各行各業，講述到總統一職，還邀請前總統馬英九當顧問，大玩「死亡之握」哏。
「職場部落客」馬克最近出新書「五斗米靠腰 非官方職務說明」，邀請馬英九擔任顧問，分享「總統」職務的必備條件及酸甜苦辣。
這次因書促成的雙「馬」對談，馬克表示，「非常榮幸可以見到馬前總統，他超親民，也很幽默，相當感謝他提供經驗談」，而馬英九面對畫風及文字都很犀利的馬克，也展現出幽默、風趣的一面，完全不忌諱對方在與他握手時玩起「死亡之握」，更還配合演出，假裝踩過握手後倒地假死的馬克，呈現出「Over your deadbody」的搞笑畫面。
這段有趣的訪談也被穿插搭配馬克娃兒，剪成動畫影片在網路上瘋傳，成為此書的一大亮點。
除了幽默的一面，馬克在訪談中，感受到馬英九過去身為總統壓力、辛苦與難為的一面，「總統」365天都沒有休假日，全台灣2300萬人民都是他的老闆，要盡量滿足每個人的需求；家人們的作息也因此要調整，每天要花很多時間大量閱讀各類資訊等。
馬克以犀利、幽默畫風與文字，道出上班族心聲，目前臉書超過81萬人關注，療癒大批苦悶的上班族。1060122
(中央社)
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