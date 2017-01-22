寒士吃飽 彰投區席開70桌

彰化區寒士吃飽上午在彰化市成功活動中心外登場，彰化縣長魏明谷也到場關心並為寒士們送上應急小紅包與禮品。(謝瓊雲攝)

全台同步展開的寒士吃飽活動，彰投區中午席開70桌，彰化縣長魏明谷等人也到場關心。(謝瓊雲攝)

寒士吃飽辦桌宴請街友、單親媽媽吃尾牙，彰化縣社會處長黃淑娟(右三)為寒士們夾菜。(謝瓊雲攝)

寒士吃飽辦桌宴請街友、單親媽媽吃尾牙，彰化縣社會處長黃淑娟(左四)為寒士們夾菜。(謝瓊雲攝)

「第27屆寒士吃飽30」尾牙22日同步在全台16個縣市辦理，彰化區今天中午在彰化市成功活動中心外，席開70桌宴請彰、投兩縣的寒士、街友和單親媽媽，彰化縣長魏明谷也專程到場發送應急小紅包，讓寒士們都能平安過年。

人安、創世、華山社會福利基金會彰化平安站長蔡文豪表示，感謝彰化縣政府、惠心慈善會、彰邑関帝廟聖帝會等縣內各界支持，讓寒士尾牙得以順利舉辦。這次彰投區合併辦理，彰化縣60桌、南投縣10桌，會後還會發送沐浴用品等相關生活物資，盼透過關懷，使寒士感受溫暖與希望，享有尊嚴嶄新開始。

「寒士吃飽30」意義是讓吃不飽、穿不暖的寒士，以30分鐘約為一頓飯的時間，感受來自各界的溫暖。

彰化縣社會處指出，平時除提供街友熱食服務及發放物資外，過年及節慶時也將加強對街友的關懷，期待從消極面的維持街友基本生存條件，進而提升至積極面的引導街友自立自助，並早日回歸社會。

彰化縣政府春節期間提供「服務不打烊」的各項福利，加強關懷街友相關措施，將分別在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食，期能透過這些「寒冬送暖」措施，讓彰化縣所有鄉親平安過好年。

(中時)