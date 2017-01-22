工總：一例一休影響大 勞保費率應緩漲

國家年金改革國是會議今天登場，中華民國全國工業總會理事戴宏怡表示，企業界已經受到一例一休影響，因此短期內勞保費率應該緩漲。

戴宏怡認為，長期來講，政府負擔應該提高至25％，企業負擔要從70％降到55％。

戴宏怡在「基金管理、財源」分組會議上表示，一例一休和勞保費率提高，對他個人公司、對台積電、大立光來講沒有問題，但對很多衛星工廠以及夥伴工廠，影響非常大。

他表示，像是團膳公司、鐵工、電工、電子控制、馬達公司、車床、金屬加工、水電、土木、衛生清潔、廢棄物清運、五金材料等加工廠。以他的公司為例，每月給加工廠支出新台幣150萬元，以每人月薪3萬5000元來計算，就有40個工人，他們所屬的公司都非常小，因為一例一休，成本已經提高。

戴宏怡表示，政府好像是要追隨歐美先進國家，提高勞工待遇、減少工時，提高整體社會幸福感，「可是台灣有沒有條件來追隨這些國家？」台灣面對的是對岸紅色供應鍊很有針對性的挖角、併購，在這種前提下，台灣沒有任何資源，應該和歐美國家學習嗎？還是應該有獨創價值觀，提高產業競爭力？

他表示，製造業是台灣創匯最大基礎，他呼籲國家政策要照顧製造業。很多服務業、小型企業是製造業的衛星體系，也要受到照顧。

對於四大基金面臨破產，工總常務理事何語表示，「國家目前負債新台幣6兆多，很多嗎？只佔GDP（國內生產毛額）40%而已。」日本負債超過GDP的2.5倍、美國負債19.8兆美元。台灣負債非常非常低，只有國內債信，外債是零，全世界外債是零的國家非常少。

他表示，50年前，台灣外匯存底只有2.76億美元，上個月底是4442億美元。50年前，台灣合作金庫總存款505億元，今天已經44兆1168億元。「國家財產非常多，怎麼會倒閉？」1060122

(中央社)