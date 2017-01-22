寒冬送暖 洪慈庸：寒天中盼大家都溫暖
年節將至，寒冬送暖，立委洪慈庸今天結合高和春貴慈善基金會以及大雅六寶里里長，發放捐贈物資給獨居長者及弱勢家戶，「希望寒冷的天氣裡大家都能有溫暖。」
台電台中區處連續3年愛心響應「年終寒士30吃飽」尾牙活動，今天在台中刑務所演武場席開160桌，宴請寒士、街友、獨居老人、單親媽媽等。台中市社會局副局長陳坤皇、洪慈庸也出席共襄盛舉。
洪慈庸表示，此次高和春貴慈善基金會共同捐贈約200份物資，除今天在六寶里發放給中低收入的弱勢家庭外，日前也捐贈到大雅區忠義里做物資發放，還有六寶國小、六寶教會等。
台電台中區營業處處長高玉邦表示，愛心尾牙除能夠讓寒士、街友、獨居老人以及單親媽媽有熱呼呼的團圓飯吃之外，尚有一個小小應急紅包，提供年前溫暖。
高玉邦指出，台電期望能透過不間斷、積極的參與社會福利工作，與每位「社會人」密不可分，救助社會最弱勢者，善盡棉薄的企業社會責任，發揮安定社會的功能。
尾牙活動現場，提供義剪、義診、表演，並有志工現場服務；讓每位來參與的弱勢民眾皆感受到來自各界的關懷，現場氣氛溫馨熱鬧。1060122
(中央社)
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