雙潭馬拉松 嘉市開跑迎新春

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嘉義市雙潭國際馬拉松今天登場，吸引超過7000名好手較勁，展現旺盛的運動風氣，更看見蘭潭、仁義潭的秀麗風景。

今年進入第11屆的嘉義市雙潭馬拉松，為運動風氣鼎盛的嘉市再添路跑盛事，嘉義市長涂醒哲到場加油打氣。

涂醒哲說，運動是保持健康的最好方法，蘭潭及仁義潭的秀麗風景，不只是最好的馬拉松場地，也是嘉義人的空氣清淨機，更是自行車愛好者最夯的路線，來一回就一定會愛上它。

由嘉義市體育運動總會主辦的雙潭馬拉松，路線首次延伸到番路鄉三級古蹟半天岩紫雲寺，然後折返，途經純樸寧靜的柿子園、瀰漫神秘感的彈藥庫軍營區等。

主辦單位表示，今年賽事吸引亞、非、港、澳等地選手參加，400多名志工投入服務，沿途設置15個補給站，並向番路鄉農會購買1萬5000個柿餅，贈送參賽者，藉以活絡在地經濟。1060122

(中央社)