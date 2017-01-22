NBA》真溫暖！小球迷安慰安森尼絕殺失手

小球迷從後面拍拍安森尼的背，企圖安慰他無法投進絕殺三分球。(取自Stefan Bondy推特)

尼克22日確定以105比107不敵太陽同時，槍響同時三分絕殺出手不進的「甜瓜」安森尼，整個人呆坐在紀錄台上，此時溫馨畫面出現，1名穿著他的簽名球迷的小球迷，竟然從後面輕輕拍了安森尼一下，表達他安慰自己偶像的心情。

安森尼投17中9，含三分球投6中5，拿下全場最高31分，另有7籃板、6助攻，全場唯一三分失手，就是最後的逆轉三分球，難怪心情如此苦悶，不僅這名小球迷安慰他，隨後尼克總教練荷納塞克與隊友也來安撫他的情緒。

只是這張照片還有另1亮點，就是在小球迷安慰安森尼的同時，背後那名華裔球迷竟然是笑到不可自拔，問題是這場比賽是在尼克主場麥迪遜花園廣場舉行，這名女球迷會笑到如此誇張，八成因為她是太陽球迷吧。

(中時電子報)