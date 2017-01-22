神岡「社南里花海節」 波斯菊花海繽紛登場
位於潭雅神自行車道上的台中市神岡區社南里，色彩繽紛的波斯菊已經盛開，神岡區區長王基成結合當地里長藍耀庭，22日選在潭雅綠園道4.6K處舉辦「社南里花海節」活動，現場準備湯圓、烤乳豬等盛情招待社區居民及遊客。區長王基成說，波斯菊花期可一直持續至春節過後，邀請遊客利用年節，搭配自行車道，來欣賞花海的景觀及田園風光。
神岡區社南花海節，22日上午9時在潭雅神綠園道旁繽紛登場！區長王基成、里長藍耀庭盛情邀請大家一起來社南里欣賞美麗花海，現場搭建舞台安排駐唱歌手與樂團演出，還有農產品兌換與烤乳豬活動，吸引上千位民眾熱情參與，場面熱鬧。
區長王基成說，社南花海節每年定期舉辦，已經形成地方特色，目前社南里潭雅神綠園道旁波斯菊盛開，整片花海景觀優美，遊客可利用春節假期前來綠園道走走，倘佯花海親子同樂。另外，市府輔導神岡區第一家日托中心成立，弗慈長青快樂學堂也已開課，課程內容豐富，他也鼓勵社區長者踴躍參加。
神岡區公所等單位配合社南花海節活動設攤宣導市政，農產品兌換處攤位前大排長龍，許多民眾持10張發票前來兌換新鮮雞蛋一盒，皆大歡喜；主辦單位並貼心準備湯圓請客，還有烤乳豬與麵疙瘩美食分享，人潮、花海、美食點綴潭雅神綠園道花海節假繽紛多彩。
(中時)
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