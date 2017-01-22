圖輯》反年金改革 軍公教上凱道怒轟執政無能

反年金改革的軍公教人員手擲標語表達憤怒。(陳怡誠攝)

反年金改革的軍公教人員手持標語表達憤怒。(黃世麒攝)

國民黨副主席郝龍斌22日下午參加凱道的年金改革抗議活動。(黃世麒攝)

反年金改革的軍公教人員22日下午2時湧入景福門周圍。(陳怡誠攝)

主辦單位發給參與民眾印有「黑心政府、執政無能」的黑色氣球，讓大家吹飽氣球後，再拿牙籤刺破汽球。(陳怡誠攝)

反年金改革的軍公教人員高舉標語表達憤怒。(陳怡誠攝)

「執政無能」、「全民遭殃」，年金改革國是會議今天在總統府舉行，監督年金改革行動聯盟動員3萬人在凱達格蘭大道抗議，他們以口號、鼓聲及喇叭聲，表達對政府將砍軍公教警消退休金的不滿，還戳破寫著「政府誠信」的黑氣球，要蔡英文總統下台。

年金改革國是會議在總統府內舉行，監督年金改革行動聯盟也有6人受邀參加，但他們拒絕為這項會議背書，改動員群眾在凱道抗議，並揚言未來還將戰場拉到立法院，達到目的為止。

今天上午，抗議年金改革的全國教育產業工會成員約百人在景福門集結，於總統府管制區周邊繞行「散步」，行至愛國西路、延平南路口時，因為警方的阻攔，還發生拉扯衝突。今天下午，凱道很熱鬧，一半道路是弱勢團體辦寒士尾牙，另一半則是抗議年金改革的人士集結，互不干擾。

來自高雄文德國小的謝老師，帶著兩個讀大學的女兒來參加抗議活動，她表示，今年51歲了，原本55歲要退休，現在看來是不行了，要她當老師到60歲沒問題，但她擔心的是家長能接受小學裡面這麼多「老老師」嗎？謝老師讀大四的女兒則說：「政府應該努力將經濟搞好，就不用砍軍公教的退休金。」

台南市退休警察人員協會則來了26人，他們在凱道前互相在頭上綁著「政府無能」的布條，要讓政府知道他們的心聲。從台南縣白河分局副局長退休的林三順說，他今年70歲了，家無恆產，之前還開過刀，身體很不好，一天到晚跑醫院，完全就靠退休金過活，如果退休金被砍了，以後日子會很辛苦。

從陸軍官校退休的黃海屏現年64歲，他說，以前都告訴自己小孩，「你們好好打拚，政府有給我退休金，你們不用擔心我的生活。」不過這波年金改革，他這些話無法再對小孩說出口，很擔心未來年紀大生病了，連個外勞或看護都請不起。

面對全場數萬個群眾，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南說，公教人員退休金會被砍半，蔡英文總統還說這是「溫和漸進」的改革，他問在場的人：「這樣算溫和嗎？」民眾高聲活答：「不是。」

之後，監督年金改革行動聯盟成員發表演講，帶動民眾高舉「執政無能」、「全民遭殃」的手板，並戳破寫著「政府誠信」的黑氣球，要民進黨政府為這次年金改革所帶來的紛擾負起責任。

(集團連線報導)