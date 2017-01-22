北京市人口2173萬 GDP逾11兆

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北京市官方今天發布數據，2016全年北京市國內生產毛額（GDP）為人民幣2.49兆元（新台幣約11.4兆元），較2015年成長6.7%；人均可支配收入為5萬2530元，較2015年實際成長6.9%。

此外，截至2016年底，北京市常住人口數為2172.9萬人。

中新社報導，北京市統計局與中國大陸國家統計局北京調查總隊今天召開記者會，公布上述數字。

數據顯示，北京市2016全年總消費額突破2兆元，較2015年成長8.1%，且是首度突破2兆元大關。北京市統計局新聞發言人龐江倩對此表示，消費已成為推動北京經濟成長的主動力。1060122

(中央社)