年金改革 郝龍斌籲勿為成績單強行通過
宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，總統蔡英文不能為了交出一個成績單，強行通過政府年金改革的版本，也呼籲民間要提出版本，爭取政府支持。
年金改革國是會議今天上午在總統府登場，抗議年金改革的團體下午在景福門集會，警方估計，直到下午2時30分許，抗議活動場地周邊，約聚集9000名抗議民眾，人數持續增加中。
郝龍斌下午也出席抗議活動，發送暖暖包給抗議民眾，並與抗議民眾一起席地而坐。他受訪指出，軍公教並不反對年金改革，問題是有沒有尊重軍公教，了解他們的困難，透過溝通協商，得到大家都可以接受的版本，這是問題所在。
郝龍斌說，蔡總統不能只為了交一個成績單，強制通過政府的版本，而這個版本不只沒有照顧到軍公教的權益，還撕裂軍公教勞的感受，政府開國是會議，外面上萬寒士被當人肉盾牌，政府是軍公教的雇主，今天這樣的作為，叫軍公教情何以堪，這是政府霸凌員工的行為，「這不是霸凌，什麼才是霸凌」。
郝龍斌呼籲民間應該再辦一場國是會議，因為這次的國是會議，限制出席代表發言只有3分鐘，大部分出席代表還沒把問題講清楚時間就到了，因此，他認為，大家應該集合起來開一次民間的國是會議，讓所有問題充分呈現，集結民間的版本，爭取政府的支持。1060122
(中央社)
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