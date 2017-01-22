日皇退位法源 專家小組23日提新法建議

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日本準備通過新法為年事已高的日皇明仁退位鋪路，但在明仁創下兩個世紀先例順利退位前，政府得先決定他退位後的頭銜和職責等敏感議題。

路透社報導，日本現行法律並未允許皇帝退位，但83歲的明仁曾動過心臟手術，還曾接受攝護腺癌治療，去年8月他在難得的公開演說中表示，擔心可能因為年齡難以履行職責。

專家小組明天將提出讓明仁順利退位的特別法大方向。他最有可能退位的時間在2018年底。

官員們正在研究歷史先例，因為日本上次有皇帝退位已是1817年的事了。

日本同志社大學法學院（Doshisha University Law School）教授瓊斯（Colin Jones）表示：「除了歷史學家之外，日本正處相當陌生的領域。」

明仁或許也在觀察當代外國君主的例子，例如荷蘭女王畢翠克絲（Beatrix）、比利時國王艾伯特二世（Albert II）甚至教宗本篤（Benedict）這3位在2013年退位的君主。

除了明仁退位後的頭銜、職責和住所，政府也得修訂新年號以及新年號開始日。1060122

(中央社)