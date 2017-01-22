疑煞車失靈 南橫公路推土機駕駛墜山谷身亡

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桃源區南橫公路梅山明隧道今天中午發生一名推土機駕駛進行清理土石作業，駕駛發現機械油路不順，於是將推土機開下山，未料開往台20線疑似煞車失靈、衝進護欄不慎墜跌落100多公尺懸崖山谷，經消防隊、義消等人前往搶救後，送旗山醫院仍宣告不治。

(中時)