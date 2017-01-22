犯罪被害人家屬春節餐會 席開57桌

犯保協會邀請500多名馨生人參加歲末年終聚餐，與會來賓舉杯祝福。（陳淑芬攝）

台中市長夫人廖婉如參加馨生人歲末年終聚餐，親自致送抽獎禮物。（陳淑芬攝）

「雖然幸福感曾被剝奪，還是要給自己機會，再度幸福」 台中市長夫人廖婉如，22日參加犯罪被害人及家屬春節餐會活動，溫情鼓勵馨生人走出被害陰影，轉化成蠟燭照亮自己及其他被害人。

台中地檢署與犯罪被害人保護協會台中分會今天舉辦「2017年春節關懷餐會」，邀請500多名犯罪被害人及家屬（馨生人）在歲末年終聚餐，其中，包括有廣三槍擊案、留日女學生遇害案、中橫桶屍案等被害人家屬到場。

主辦單位犯保台中分會主委林坤賢及法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、台中地檢署檢察長張宏謀等人與會，廖婉如也到場關心。

「我們並不孤獨」林坤賢致詞指出，現場席開57桌，有500多名馨生人及司法界人士與會，司法院也將被害人需求列入司法改革的探討議題，他並對現場不少行動不便坐輪椅與會的馨生人致意。

廖婉如則以她喪母後生子的過程勉勵馨生人說，每個人的生命歷程或多或少都曾被剝奪幸福感，希望每個人都能給自己機會再度迎接幸福，要用大榔頭敲碎心中的大石頭，將碎石丟進垃圾桶，用蠟燭照亮自己及其他被害人，不要在自己的身上砍刀，並在未來的生命中照顧好自己。

赴日留學遇害的女學生母親林媽媽在會中分享心路過程指出，她從一個傷心的媽媽成為犯罪被害人保護志工推動修法，並將領到的補償金捐給台中犯保，輔導與她一樣處境的被害人家屬。

餐會中並發送馨生人家庭紅包及保佑平安的錢母，鼓勵走出受害的生命低潮。

(中時)