忍慟送完小明明 施易男731字堅強為母人生謝幕

我要評比

施易男在告別式後，於臉書PO文感謝大家關心。(取自施易男臉書)

施易男手機裡都是與母親合照。(取自施易男臉書)

施易男堅強面對母親小明明過世，今(22日)在告別式上全程未掉一滴淚，反而安慰起難過親友，直到告別式結束後，他才在臉書PO出731字文章，透露心情，表示意外發生得非常突然，讓他措手不及，多希望這只是一場夢。

施易男文中訴盡對母親的深厚情感，「媽媽是我這一生最深愛的人，能夠成為他的孩子是我這輩子最大最大的福報，我和媽媽的緣份非常的深，我相信一定會再相遇的。」他說，以前曾希望來生再當媽媽的孩子，慢慢長大後，更希望如果有來生，能當她的父母，「讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事。」

施易男最後更堅強替母親精彩的一生謝幕，表示每個人都會經歷這道人生課題，雖然對他來說太突然，但會努力並正面把這道功課做完、做好，學會對生活努力保持微笑，帶著媽媽的愛與大家的祝福，繼續我未完的人生旅程。

施易男臉書全文：

謝謝大家，真的謝謝每位來送我的媽媽小明明最後一程及每個關心與祝福的朋友，

讓媽媽最後一程圓滿

這個意外發生得非常的突然

讓我真的措手不及

多麼希望 這只是一場夢

但 事情已經發生了

我知道我必須冷靜並堅強的去面對

把媽媽的後事處理圓滿

媽媽是我這一生最深愛的人

能夠成為他的孩子是我這輩子最大最大的福報

我和媽媽的緣份非常的深

我相信一定會再相遇的

她教我心中要充滿愛

敎我要正面且良善

敎我勇敢堅持並要積極和樂觀

他一直是我的善知識

也是我的一輪明月

永遠指引著我往正確正面的方向前進

也因為我如此的愛她

所以我知道不能讓她擔心

即使現在只有我一個人

我也要好好的把自己照顧好

讓她可以放下，無罣礙的走

我會把不捨與難過化成思念與祝福

並帶著媽媽給我的愛及對歌仔戲的熱情

繼續把這份愛與溫暖散播出去

以前我曾說過如果有來生希望能再當她的孩子

慢慢長大後我更希望如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事

我知道我和媽媽的愛不會消失

會以另一種形式一直的存在延續著

這道人生的課題

每個人都會經歷

雖然對我來說，來的太過突然

但我會努力並正面的把這道功課做完並做好

學會對生活努力保持微笑

帶著媽媽的愛與大家的祝福

繼續我未完的人生旅程

手機裏滿滿和媽媽的自拍合照

看了心還是會波動

但看著照片上幸福快樂的笑容

還有去哪都帶著媽媽

陪伴媽媽去了好多地方

對於媽媽與我已沒有遺憾

孝順是在日常生活中

希望大家能多關心自己的父母

多陪伴自己的爸媽

不要吝嗇說出我愛你

孝順永遠不嫌多

也和行善一樣永遠不能等

因為你永遠不知道明天和無常哪個會先到

不要有樹欲靜而風不止；子欲養而親不在的遺憾

最後謝謝每個给予關心與祝福的你們

除了謝謝還是滿滿的感謝

媽媽璀燦而精彩的人生圓滿落幕了

我替媽媽人生的這齣戲和大家謝幕

我愛妳！再見了，我們會再見的！

(中時電子報)