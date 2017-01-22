養樂多之女陳玉梅 不靠老爸光環走出自己

連任多屆台北市議員的陳玉梅今天病逝，她從政20餘年，雖然有一個名氣響叮噹的父親，號稱「養樂多爺爺」的陳重光，但卻不願做「靠爸族」，陳玉梅服務基層，憑藉熱誠、親切與選民搏感情，走出自己的從政風格。

前僑委會副委員長陳玉梅罹癌今天病逝，享年50歲，消息傳出，無不令人不捨與心疼。儘管曾消失一段時間養病，但朋友再見她時，陳玉梅未現病容，樂觀以對，一度讓人以為抗癌成功，所以傳出病逝，震驚政壇。

當年國民黨中央為拔擢年輕人從政，陳玉梅與林奕華、王浩等人初次投入台北市議員選舉，之後她連任五屆台北市議員（1994年至2013年）。後來加入馬團隊，陪同時任國民黨總統候選人馬英九走遍全台Long Stay，積極輔選，被視為正統的「馬家軍」。陳玉梅並在2013年出任僑務委員會政務副委員長。

然而提起陳玉梅，無不讓人聯想到「養樂多」，因為她有一個家喻戶曉的父親，也就是已故的台灣養樂多公司董事長陳重光。

「我們都是喝養樂多長大的！」有一次友人這樣對陳玉梅說，未料，她卻淡淡的說，「我是靠養樂多養大的！」由她這般答案，相信已經說明了一切，證明養樂多曾是早年每個家庭必備飲品，因此，陳重光、養樂多、陳玉梅無不讓人相互聯想。

陳重光除活躍商界外，曾任台視董事長、台灣省議員、台北市議員等職務，橫跨政商，且與前總統李登輝關係匪淺，尤其陳重光家族對台灣本土勢力貢獻不少，曾協助民進黨募款。

出生大稻埕的陳玉梅，從小與父親感情甚好，她曾經開玩笑說，當年父親談生意經常上酒家交際應酬。由於以前沒有大哥大，聯繫不像現在便利，她當年要找爸爸，是沿著延平北路的酒家，一家一家打電話，有時第一家會說，「你爸爸剛走」，接下來，她再打給第二家，就這樣找到父親。看似趣聞，卻也顯現出台灣早期社會的交際模式。

由於地緣關係，大同區也因此成為陳玉梅投入選舉，服務選民的起點。

在父愛下成長，陳玉梅初次投入台北市議員選舉，父親確實幫助很大，但選上市議員後，陳玉梅憑藉著親切與熱誠，與選民搏感情，一步一步走出自己的從政風格。

陳玉梅與台南市議員謝龍介、前台北市議員賴素如3人當年為國民黨主席連戰提拔，一起從地方進入黨中央服務。

謝龍介說，陳玉梅非常親切，他選台南市議員時，陳玉梅曾多次南下站台輔選，在台上的架勢，連台南鄉親也誤以為她是道地的南部人。也就因為這股「鄉土味」，陳玉梅讓南部選民留下了深刻的印象，後來下鄉輔選馬英九參選總統時，為馬團隊加分不少。

親切、沒架子、為朋友兩肋插刀，是陳玉梅給人的印象。連任5屆台北市議員，陳玉梅雖有意更上一層樓，轉換跑道參選立法委員，但當初在老長官、黨主席馬英九勸退下，主動退出，禮讓現任立委。

後來，陳玉梅因病沈寂一時，再復出時，是在國民黨「換柱」前，受時任總統參選人洪秀柱延攬出任發言人，如今身影雖已離去，但樂觀而燦爛的笑容仍深植在選民心中。1060122

(中央社)