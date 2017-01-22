官網附屬平台疑遭駭 高市關網搶修

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高雄市政府全球資訊網附屬的「2017總預算視覺化」平台網站首頁今天竟滿布精蟲圖樣游動，市府研考會主委劉進興說，已關閉該平台派員搶修處理，並將追查是否遭駭客入侵搞鬼。

負責該網站管理的高市府資訊中心表示，該網站由同仁製作上線1、2週以來今天首度出現異常，網站整理出2016及2017年的視覺化市府預算，讓民眾對市府預算的編列一目了然。

劉進興指出，該網站首頁游動精蟲畫面並非原始設計，已於約兩小時前暫時關閉，正由資訊專業人員了解為何會這樣，並全力修復，同時追查是否遭駭客入侵竄改。市府官網主網站及其附屬其他平台仍運作如常，不受影響。

他又說，「2017總預算視覺化」平台修復進度還沒時間表，修復後會重新上線，服務網友。1060122

(中央社)