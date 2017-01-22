黑嘉嘉圍棋一輩子好友 當藝人苦練發聲

台灣女棋士黑嘉嘉進軍演藝圈，近來接受發聲等培訓課程，笑認平常非常少唱歌，自嘲音不太準；6歲開始學棋，她說，「圍棋應該會是我一輩子的好朋友」。

台灣棋院職業7段的黑嘉嘉是台澳混血兒，6歲學棋，14歲成為職業棋士，外貌及實力兼具，屢屢在國際棋賽為台灣爭光，年僅22歲就登上台灣女子最高段位。

去年12月宣布加盟種子音樂，黑嘉嘉一改及腰長髮造型，剪掉15公分頭髮、染髮，徹底「變髮圖強」。她在接受中央通訊社專訪笑認一直想嘗試沒接觸過的領域，目前還在培訓，想各方面都試試看，找出較喜歡、適合領域。

近來上發聲課、美姿美儀課、化妝課、媒體應對課，之後公司還打算安排表演課，說話聲音細柔的黑嘉嘉直呼發聲課最難，第一堂課老師要求肚子用力，她不知該怎麼用力，前幾堂課壓力大，慢慢抓到感覺後覺得挺有趣。

黑嘉嘉笑說，以前去KTV非常、非常少唱歌，「其實不太敢唱，音不太準」，爸爸是五音不全，她可能有稍微遺傳到，媽媽、姊姊也不太唱歌。目前發聲沒問題，講話比以前大聲，但要唱歌還有段距離。

忙藝人培訓課程，黑嘉嘉也沒忘記「一輩子的好朋友」圍棋，每天都會練棋，不用到棋院，透過手機軟體就可練棋，每天大概花1到3小時，如沒行程就會到5小時，連接受專訪前都還在看棋譜，未來會繼續參賽。

黑嘉嘉與圍棋的故事要從6歲說起，一開始是媽媽教她和姊姊下五子棋，她就喊想學五子棋，但媽媽說只聽過學圍棋，就帶姊妹倆去試上圍棋課，她上完覺得很有趣，就這樣繼續學。

喜歡看日本圍棋漫畫「棋靈王」，黑嘉嘉笑說，「佐為是我的偶像」，記得小二看「棋靈王」就跟媽媽說想當職業棋士；不過，現在偶像是「Master」，經典棋譜都看了，有機會也想跟「Master」對弈學習。

圍棋路一直有媽媽陪伴，黑嘉嘉兩年多前歷經喪母之痛，坦言那段期間真的很難熬，「過去我非常依賴我媽媽，不管是生活上還是其他方面」，媽媽會安排好比賽日程，把她照顧得非常好，媽媽不在後一切都要自己來。

黑嘉嘉曾想過回美國找爸爸和姊姊，但又覺得圍棋這條路走這麼久，媽媽陪了這麼久，「我也不想就這樣放棄」。兩年多來各方面都成長很多，也變得獨立，以前沒做過家事，她也學會下廚，自嘲是「黑暗料理」，不敢給別人吃，連現在同住的姊姊也沒吃過。

國小曾是游泳隊，黑嘉嘉維持游泳運動習慣，最拿手是仰式。從小學棋為了不被對手察覺狀態，讓她習慣不會表露情緒，個性冷靜、理智，但得失心不重，也很少生氣，沒罵過髒話，笑稱心情不好時，吃支冰就會好了。

未來演藝工作先從時尚圈開始發展；會不會擔心被說像「花瓶」等負評？黑嘉嘉說，以前比賽下棋時，也有人說過她是花瓶，「最後還是要用實力證明一切」，樂觀的她直喊「花瓶也是某種在誇妳漂亮的意思」。1060122

(中央社)