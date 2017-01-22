抗議年金改革 主辦方稱：人數超過3萬

監督年金改革行動聯盟等單位今天下午在景福門前抗議年金改革，主辦單位在下午3時17分宣布，今天參與陳抗的人數已達原先設定的3萬人，且人數持續增加中。

年金改革國是會議今天登場，反年金改革的數十名民眾，早上9時許於台北市警分局中正二分局前會合，在管制區外，以步行方式走到景福門前。

下午2時許，警方估計在景福門周邊參與陳抗的人數，約有5000人；下午2時30分，警方估計陳抗人數達9000人。現場活動主持人在下午3時17分向現場觀眾說，參與抗議的人數，已超過原先設定的3萬人。

其中一名上台分享者說，政府推出這種的年金改革，刀刀見骨；台北捷運工會理事長王裕文則說，現在就是大家跟政府「拍桌子」的時候。

警方則呼籲，「年金改革陳情活動」路段，包含凱達格蘭大道、中山南路、仁愛路及信義路等，請用路人經過集會地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。1060122

(中央社)