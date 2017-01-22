遊越南返台 高雄2人染登革熱
高雄市阿蓮區出現2例境外移入登革熱個案，衛生局調查發現，2人為同事，1月初隨公司同仁組團赴越南旅遊，返國後陸續發病確診，同團其餘6人雖無疑似症狀，但都已採血送驗。
衛生局表示，這兩名個案1月初隨公司同仁組團赴越南同奈省旅遊，返國後其中1人於19日確診，另1人於21日確診。
高雄市府防疫團隊並已在第一時間展開相關防疫工作，避免病毒透過個案入侵社區。
衛生局呼籲，國內去年境外移入病例有363例，為歷年最高，其中高雄市就有37例。春節及寒假連續假期將屆，前往登革熱、茲卡等高風險流行地區旅遊，應全程做好防蚊措施，以免染病。
另外，配合國家清潔週，阿蓮區長鄭美華昨天率清潔隊、衛生所和阿蓮里、南蓮里、清蓮里及和蓮里4里幹部及志工，對阿蓮公有市場周邊400公尺，發動家戶及社區環境整頓、積水容器減量、孳生源清除、列管點巡查和家戶衛教宣導，共計動員176人次，清除521個容器，其中包含137個積水容器。1060122
(中央社)
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