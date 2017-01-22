甲北高師生來訪光啟中學 日台校園交流

日本兵庫縣立神戶甲北高等學校師生250多人，特別飛來台灣，與光啟高中進行國際交流，還進行中式料理、點心製作等體驗，日本學生說好特別也很有趣。

光啟表示，與國外學校進行校際交流為推動國際教育的重點工作，除提升學生外語能力，增進學生對多元文化的不同見解外，同時藉此締造結交姊妹校之契機。

日本兵庫縣立神戶甲北高等學校校長石川秀之帶領學生236人，師長及領隊19人，18日前往光啟高中進行半天的國際交流活動。

甲北高校校長石川秀之表示，甲北高校是是一所採計學分制的學校，重視以學生為主體及體驗式學習的辦學方式。為使教育體制更加完善，學校主要以學生適性學習，追求個人夢想為總合學科規劃之訴求，今天到訪台灣除了是學生的修學旅行外，也是學生在畢業前須參與的必要活動之一。

光啟高中歡迎會，由普通科及觀光科學生擔任接待人員，全程與甲北高校學生一同參與交流課程，光啟高中董事長黃東榮除了對甲北高校師生表示歡迎之外，也希望未來能持續往來，提供學生相互交流的機會。

光啟高中校長張德宏表示，為提升學生多元文化意識，並擴大其國際視野，光啟高中非常重視國際教育及交流活動，希望透過這一次交流，開啟兩校的合作機會，讓大家滿載而歸。

光啟高中學生致詞代表謝旻諺除代表全校學生歡迎甲北高校的師長及同學到台灣參訪外，也希望甲北高校師生此行能夠好好體驗台灣文化的魅力，並透過彼此的互動交流，獲得寶貴經驗，擴展自己的國際視野。

光啟高中也安排歷年代表桃園市參加全國學生舞蹈比賽榮獲優等佳績的原住民舞蹈，以力與美的精彩演出，揭開交流序幕，隨後來訪師生分組入班交流，體驗中式料理、中式點心製作、創意飲料調製、原住民舞蹈及撞球體驗等學習課程。

中午用餐時間，甲北高中學生分組入班與光啟高中同學共餐，體驗台灣學生校園生活中異於日本學校的用餐形式。甲北高校六班帶來不同表演，也讓光啟高中學生體現到日本傳統文化及甲北高校學生的熱情與活力。

石川秀之表示，雖然與光啟高中只有短短半天的相處，透過光啟高中精心安排的交流活動，已立下深厚的友誼，並為兩校交流活動留下滿滿的回憶，除了感謝台灣相關單位近年來努力促成台日交流活動之外，也期待光啟高中師生有機會能造訪甲北高校。1060122

(中央社)