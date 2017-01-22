安倍盼早日會川普 麻生可能隨行

我要評比

日本「讀賣新聞」報導，美國總統川普上任，日本首相安倍晉三期待2月上旬訪美，與川普舉行高峰會。屆時日本副首相兼財務大臣麻生太郎可能隨行。

美日政府官員正努力磋商有關安倍2月上旬訪美與川普（Donald Trump）會晤。麻生隨行是來自美方的意見，日方認為這有助於建立互信關係，因此樂觀其成。

川普在就職總統的演說上強調「美國第一」，以美國利益為優先考量。他陸續打出基本政策，包括要撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）、重新協商北美自由貿易協定（NAFTA）等政策方向。日本外務省官員認為，這與川普在總統選戰時的主張一樣，因此不特別覺得意外。

川普在演說時觸及要加強同盟關係，但日本政府內部有看法指出，川普並沒詳細言及同盟關係，所以只能多加關注，等川普政策的具體化。

報導說，美國提議讓麻生陪同安倍訪美，可能是因為川普政府希望麻生能成為美國副總統彭斯（Mike Pence）的應對對象。彭斯曾擔任過6屆12年共和黨籍的眾議員，被視為白宮與共和黨主流派之間溝通的橋樑。

麻生如果陪同安倍訪美，也可能與彭斯舉行「第2號人物」之間的個別會談。日本政府期待「麻生與彭斯」交好，以利美日之間的意見溝通。

但日本執政黨自民黨外交部會長阿達雅志認為，川普的外交傾向將對手視為貿易上交涉的對手，而非重視安全保障方面的關係，川普有可能提出讓日本感到意外的要求。1060122

(中央社)