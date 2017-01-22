年金改革場外溫馨一幕 萬華女警熱心協助身障寒士
總統府國家年金改革委員會全國大會今日上午8時起召開，另財團法人創世社會福利基金會於總統府周邊區域申請舉辦「創世、華山、人安基金會第27屆寒士吃飽30尾牙公益活動」。萬華分局為維護府內會議順利進行，除在周遭路口依規定實施管制外，並派專人引導相關人員進出，以維持府外現場秩序、落實執行警衛安全勤務。
上午9時許，萬華分局東園街派出所女警李雨軒在重慶南路、衡陽路口發現1名男性身障寒士緩慢靠近管制區，只見他左腳裝著義肢、頭上戴著早已脫線的紅色棒球帽、身上衣著單薄，神情落寞，在寒冷的街上踽踽獨行。而他那雙早已冰冷的雙手仍然不服輸，使勁地往前轉動輪椅，無奈在微傾的馬路上越推越歪斜，明顯進不了活動現場。
李員見狀，立刻上前協助，在確認他的身分後，隨即一路將他推至活動現場報到處，再轉請活動工作人員接手。交接時，工作人員與該位長者都展開了燦爛的笑顏，該位長者更多次開心地向李員點頭道謝。
(中時)
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