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年金改革場外溫馨一幕 萬華女警熱心協助身障寒士

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年金改革場外溫馨一幕 萬華女警熱心協助身障寒士
萬華分局東園街派出所女警李雨軒協助行動不便的寒士參加凱道寒士尾牙，一路推著輪椅至總統府前活動現場。（張企群翻攝）

總統府國家年金改革委員會全國大會今日上午8時起召開，另財團法人創世社會福利基金會於總統府周邊區域申請舉辦「創世、華山、人安基金會第27屆寒士吃飽30尾牙公益活動」。萬華分局為維護府內會議順利進行，除在周遭路口依規定實施管制外，並派專人引導相關人員進出，以維持府外現場秩序、落實執行警衛安全勤務。

上午9時許，萬華分局東園街派出所女警李雨軒在重慶南路、衡陽路口發現1名男性身障寒士緩慢靠近管制區，只見他左腳裝著義肢、頭上戴著早已脫線的紅色棒球帽、身上衣著單薄，神情落寞，在寒冷的街上踽踽獨行。而他那雙早已冰冷的雙手仍然不服輸，使勁地往前轉動輪椅，無奈在微傾的馬路上越推越歪斜，明顯進不了活動現場。

李員見狀，立刻上前協助，在確認他的身分後，隨即一路將他推至活動現場報到處，再轉請活動工作人員接手。交接時，工作人員與該位長者都展開了燦爛的笑顏，該位長者更多次開心地向李員點頭道謝。

(中時)

關鍵字：活動萬華現場人員活動現場
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