張泰山至善高中分享棒球奮鬥經驗

中華職棒史上首位「百盜、百轟、千安」的全壘打王張泰山日前受邀到至善高中演講，身經百戰的他，將成長經歷與棒球生涯奮鬥的過程，分享給學生們。

張泰山19日到校，以自己親身經歷的努力經驗過程來勉勵高中學子，也分享他是如何勇敢面對艱難，突破困境，而幽默風趣的他，讓全場師生聚精會神地，感受傳奇球星的演說魅力。

張泰山表示，非常期待能重返球場，一圓他在中華職棒達成300轟的夢想，也希望可以有機會隆重地在球場，向所有支持他的球迷道再見，而校方也將他揮棒的英姿製作成巨型相框並寫上「達成生涯三百轟」字樣，贈送給張泰山，期待並預祝他能夠完成創舉。1060122

(中央社)