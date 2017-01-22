李以諾5局0失分 力行進富邦盃冠軍賽

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富邦盃少棒邀請賽進入最後一天賽程，上午台中力行少棒靠著投手李以諾5局0失分的優異表現，在四強賽以9比0提前5局擊敗台東紅葉少棒，闖進冠軍賽。

「鄒族小戰士」李以諾是力行的強打者，今天擔任先發投手，教練張程翔表示，李以諾集訓後，投球越來越穩，因此讓他來試試。

李以諾主投5局0失分，隊友高昱希、全科諺等全壘打支援，以9比0擊敗奪冠呼聲頗高的紅葉，拿下總決賽門票。

去年徐生明盃才拿下打擊獎與全壘打獎，李以諾說：「今天無失分覺得很開心，隊友也會在危機時刻將防守做好，大家都很棒。」

李以諾出身棒壘家庭，父親是前職棒投手李錦華、母親鄭宜雯是1996年亞特蘭大奧運女壘國手。

教練張程翔則表示，昨天比賽贏球打進四強賽，特別帶小朋友們去南雅夜市吃牛排，慶功之餘也算是給他們的激勵。1060122

(中央社)