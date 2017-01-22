毒蟲槍枝藏浴缸 難逃法眼警搜出

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1名毒蟲把槍枝藏在廢置屋角的浴缸，以為天衣無縫，但是難逃警方法眼，憑著蛛絲馬跡搜出，全案依法移送偵辦。

雲林縣警察局北港分局今天指出，北港派出所偵辦一起毒品案，意外發現有販毒前科的許姓男子，持有槍枝和毒品，於是飛象過河到台北市內湖區許嫌家中搜索。

警方搜遍許嫌家中，不放過任何蛛絲馬跡，許嫌為躲避警方查緝，將毒品隨身攜帶，但是槍枝卻藏在透天厝頂樓廢置一旁的浴缸內，警方識破搜出。

警方表示，當場查獲改造手槍1支、製式子彈25顆、制式霰彈槍子彈4顆、安非他命16.56公克、K他命72.92公克，全案以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，並持續追查槍枝來源。1060122

(中央社)